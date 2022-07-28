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Андрей Костин стал Генпрокурором

Андрей Костин стал Генпрокурором

Андрей Костин

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина Генеральным прокурором, после согласования Верховной Рады. Об этом говорится в президентском указе №538 от 28 июля, пишет УНН.

Цитата

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Генеральным прокурором", – говорится в тексте указа.

Ранее

27 июля Верховная Рада по представлению Президента Украины Владимира Зеленского поддержала постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов Украины.

Дополнение

Андрей Костин в 2019 году был избран народным депутатом Украины от "Слуги народа", занимал должность главы комитета ВР по вопросам правовой политики. Как председатель комитета по правовой политике Андрей Костин отвечал в парламенте за судебную реформу.

Юрист. Соучредитель Адвокатской компании "Право".

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Генпрокурор, Владимир Зеленский, Андрей Костин
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