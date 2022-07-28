"Зерновой коридор": ВМС Украины готовы к сопровождению судов

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Генеральном штабе рассматривают возможные сценарии относительно провокаций россии во время транспортировки зерна из украинских портов на Черном море, а Военно-морские силы ВСУ готовы сопровождать суда в случае необходимости. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

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«Что касается провокаций, которые могут быть в Одесском регионе. Мы вместе с другими силовыми структурами сектора безопасности и обороны отслеживаем ситуацию. Есть, по мнению наших специалистов, некоторый перечень развития событий в том направлении. Приняты соответствующие меры сейчас и будут приниматься и дальше. Что касается сопровождения транспорта с зерном. ВСУ, непосредственно Военно-морские силы, готовы к выполнению данных мероприятий, но это все будет происходить также в соответствии с развитием событий», – рассказал Громов.

По его словам, в Генеральном штабе создана координационная группа, которая непосредственно занимается этим вопросом.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщало, что первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморский порт уже на этой неделе.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что соглашение по экспорту зерна может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между россией и Украиной.