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МИД: единственный способ противостоять вымогательству кремля – прекратить зависимость от газа рф

МИД: единственный способ противостоять вымогательству кремля – прекратить зависимость от газа рф

КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские чиновники и пропагандисты публично смеются над мерами Европы на фоне энергетического шантажа со стороны россии. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что для того, чтобы противостоять этому мафиозному вымогательству – необходимо прекратить любую зависимость от российского газа, передает УНН.

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“Российские чиновники и пропагандисты публично смеются над чрезвычайными мерами Европы на фоне энергетического шантажа со стороны россии. Они смелее, потому что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству – дать мощный ответный удар и прекратить любую зависимость от российского газа”, – написал Николенко.

Дополнение

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна впервые приняла решение создать стратегические запасы газа.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна может стать центром экспорта природного газа в европейские страны, которые стремятся снизить свою зависимость от российской энергии.

На этой неделе министры энергетики договорились в Брюсселе, что все страны ЕС должны добровольно сократить потребление газа на 15%.

Источник: УНН
Теги: газ, МИД, война с Россией
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