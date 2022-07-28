Поляки получат особый статус в Украине. Рада приняла закон

КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада поддержала установление особых гарантий для граждан Польши. "За" – 283, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Предусматривается предоставление гражданам Польши, а также их супругам и детям, прибывшим в Украину, возможности легального пребывания в Украине до 18 месяцев.

Также им гарантируется:

– право на трудоустройство

– хозяйственную деятельность

– обучение в учебных заведениях Украины

– медицинское обслуживание – на тех же условиях, что и для граждан Украины

– отдельные социальные выплаты.

"Власти Польши поддерживают Украину, предоставляют нам оружие и необходимое оборудование, а граждане Польши в самое тяжелое время открыли свои двери для миллионов украинских женщин и детей. Это чрезвычайная помощь и поддержка, поэтому важно показать, что мы тоже особо относимся к гражданам Польши", – отметил нардеп.

Ранее

Президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

Также сообщается, что Зеленский подписал указ № 484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель".