Канцлер Австрии выступил против эмбарго на российский газ

КИЕВ. 28 июля. УНН. В четверг, 28 июля, канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что не будет поддерживать эмбарго на российский газ, поскольку это может навредить Евросоюзу. Об этом сообщает издание APA, сообщает УНН.

Детали



По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, Австрия всегда придерживалась мнения, что санкции должны вредить тому, против кого они введены, а не тем, кто их вводит.



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«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Если бы было введено газовое эмбарго, германская индустрия свалилась бы, а совместно с ней потянулась бы вниз и австрийская экономика», - подчеркнул Карл Нехаммер.

При этом австрийский лидер заявил, что Европа должна оказывать поддержку Украине в условиях полномасштабной войны против россии.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после шестого пакета санкций Европейского Союза против россии нельзя исключать ничего в отношении дополнительных санкций в ближайшие недели.