Зеленский: Украина ожидает более жестких ограничений в новом санкционном пакете против россии

КИЕВ. 28 июля. УНН. В новом пакете санкций против россии Украина ожидает более жестких ограничений для банковской системы и торговли энергоресурсами. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

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"Мы ожидаем следующий пакет санкций. Мы ожидаем более жестких вещей. Мы несколько раз говорили о том, что, если вы отключаете от системы SWIFT, пожалуйста, отключайте абсолютно всю банковскую систему россии. Мы считаем и желаем, чтобы вскоре эти возможности рассматривались", – подчеркнул Зеленский.

Детали

Он также добавил, что Киев говорил с партнерами о том, что неприменение санкционной политики к газоснабжению и торговле российскими энергоресурсами приведет к повышению цен.

"россия будет выкручивать руки, как бы там, кто ни хотел, или какие бы ни были договоренности. Мы с вами видим рост этих цен", - продолжил Президент.

По его словам, международная аналитическая группа Макфол-Ермак также отдельно разрабатывает список людей в окружении президента россии и их бизнесов, недвижимости и счетов в разных государствах мира.

"Мы это передаем ЕС, нашим партнерам, всем странам по линии МИД. Мы постоянно над этим работаем. Там предлагается много разных санкций, а также анализ тех санкций, которые действуют или бездействуют. Также там есть детали того, как россия, через кого конкретно хочет обходить или обходит те или иные санкции", - отметил Зеленский.

Дополнение

21 июля послы Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций против россии из-за ее вторжения в Украину.

Новый, седьмой пакет включает в себя бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", эмбарго на золото и санкции против еще 50 физических и юридических лиц.

Кроме того, страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть до 5 декабря