Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,12 0,0676 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Жизнь продолжается и во время войны" - психолог рассказала, как справиться с чувством вины
"Жизнь продолжается и во время войны" - психолог рассказала, как справиться с чувством вины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7740

Рада приняла новый закон об обращении лекарств

Рада приняла новый закон об обращении лекарств

КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5547, предусматривающий новую редакцию закона о лекарственных средствах, которая обеспечит украинцев качественным и доступным лекарством по европейским нормам. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Детали

Законопроект также предусматривает:

  • повышение конкурентоспособности украинских фармацевтических предприятий; введение европейских норм, процедур при обращении лекарственных средств;
  • уменьшение административного давления на участников рынка;
  • создание единого регуляторного органа в данной сфере;
  • защиты потребителя от опасных, неэффективных и некачественных медпрепаратов.

Цитата

"Минздрав будет утверждать основные порядки и положения, а Гослекслужба – фактически их выполнять. Закон начнет действовать через 2,5 лет, а 2D-кодирование - через 5 лет после завершения военного положения и устанавливает пятилетний срок государственной регистрации лекарственного средства с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период, возлагает на производителя лекарственного средства обязанность возместить вред, причиненный здоровью граждан в результате его применения, вводит правила рекламирования лекарственных средств”, – написал Фролов.

Дополнение

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306.
Предполагается, что Кабмин:

  • будет устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будут обеспечивать общее учреждение здравоохранения (многопрофильное больничное учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению территориального общества или нескольких общин, стабилизацию состояния пациента и маршрутизацию в кластерные и сверхкластерные учреждения здравоохранения);
  • определять направления стационарной медицинской помощи, которая будет обеспечиваться кластерными и сверхкластерными учреждениями здравоохранения.
Источник: УНН
Теги: лекарства
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.