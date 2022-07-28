Рада приняла новый закон об обращении лекарств

КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5547, предусматривающий новую редакцию закона о лекарственных средствах, которая обеспечит украинцев качественным и доступным лекарством по европейским нормам. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Детали

Законопроект также предусматривает:

повышение конкурентоспособности украинских фармацевтических предприятий; введение европейских норм, процедур при обращении лекарственных средств;

уменьшение административного давления на участников рынка;

создание единого регуляторного органа в данной сфере;

защиты потребителя от опасных, неэффективных и некачественных медпрепаратов.

Цитата

"Минздрав будет утверждать основные порядки и положения, а Гослекслужба – фактически их выполнять. Закон начнет действовать через 2,5 лет, а 2D-кодирование - через 5 лет после завершения военного положения и устанавливает пятилетний срок государственной регистрации лекарственного средства с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период, возлагает на производителя лекарственного средства обязанность возместить вред, причиненный здоровью граждан в результате его применения, вводит правила рекламирования лекарственных средств”, – написал Фролов.

Дополнение

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306.

Предполагается, что Кабмин: