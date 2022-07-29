Владимир Зеленский с премьером Нидерландов Марком Рютте на пресс-конференции в Киеве

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Об этом Глава государства сообщил в своем Twitter, передает УНН.

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“Поддерживаю постоянную связь с нашими партнерами. Обсудил с Марком Рютте ход боевых действий, оборонное сотрудничество Украины и Нидерландов и финансовую поддержку ЕС. Отмечали важность скорейшего экспорта украинского зерна морем”, — заявил Зеленский.

Напомним

В Нидерландах украинский народ отметили специальной наградой нидерландской независимости.