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"Каждого достанем": у Зеленского отреагировали на пытки рашистами украинского пленника

"Каждого достанем": у Зеленского отреагировали на пытки рашистами украинского пленника

Михаил Подоляк

КИЕВ. 29 июля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что российские военные, подозреваемые в пытках украинских пленных, будут идентифицированы и наказаны, пишет УНН.

Цитата

"Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уродовала украинского пленника. Все, что надо понимать миру: россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", - написал Подоляк в Twitter.

Детали

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Оленовке Донецкой области".

"Обычно россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами. Вспомните те все парады, например. Таким образом она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен", - отметила она.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины
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