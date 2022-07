Послы G7 приехали в Одессу: показывают важность соглашения по экспорту зерна

КИЕВ. 29 июля. УНН. Послы стран G7 в Украине приехали в Одессу, чем показывают важность соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна, заключенного с участием Украины, Турции, ООН и россии, сообщила британский посол в Киеве Мелинда Симмонс, пишет УНН.

Цитата

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. россия должна уважать это соглашение. #ЕдаНеОружие", - отметила посол в Twitter.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate importance of UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



