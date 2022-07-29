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Послы G7 приехали в Одессу: показывают важность соглашения по экспорту зерна

Послы G7 приехали в Одессу: показывают важность соглашения по экспорту зерна

КИЕВ. 29 июля. УНН. Послы стран G7 в Украине приехали в Одессу, чем показывают важность соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна, заключенного с участием Украины, Турции, ООН и россии, сообщила британский посол в Киеве Мелинда Симмонс, пишет УНН.

Цитата

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. россия должна уважать это соглашение. #ЕдаНеОружие", - отметила посол в Twitter.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Одесса и Одесская область, зерно, Украина, Черное море, G7, Турция
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