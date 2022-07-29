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Главой правового комитета Рады вместо Костина избрали "слугу" Маслова

Главой правового комитета Рады вместо Костина избрали "слугу" Маслова

КИЕВ. 29 июля. УНН. Председателем комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики избран народный депутат от “Слуги народа” Денис Маслов, на замену Андрею Костину, который стал Генпрокурором. Об этом сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Детали

“Председателем Комитета ВР по вопросам правовой политики избран народный депутат Маслов от “Слуги народа”, – написал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщил в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за назначение Маслова на должность проголосовали 278 народных депутатов.

Дополнение

До этого комитет Верховной Рады по правовой политике возглавлял "слуга народа" Андрей Костин. Однако 27 июля народные депутаты проголосовали за его назначение Генеральным прокурором Украины. 28 июля Президент подписал соответствующий указ.

Источник: УНН
Теги: ВР
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