Пограничники сообщили, как уехать за границу мужчинам с двойным гражданством

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Государственной пограничной службе разъяснили относительно выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство, передает УНН.

Детали

Таким образом, согласно законодательству Украины:

двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается;

лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины;

основания потери и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины «О гражданстве». В любом случае гражданство прекращается в день издания указа Президента Украины.

Цитата

«Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Правительство зарегистрировало проект закона о внесении изменений в Законы Украины «О гражданстве Украины» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно условий принятия в гражданство Украины.