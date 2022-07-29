В Украине одобрили развертывание сети бомбоубежищ: в том числе в новостройках

КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7398 о строительстве сети укрытий для защиты населения. Об этом сообщила нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, передает УНН.

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"В Украине развернут сеть бомбоубежищ и укрытий. Теперь новое жилье, которое будет строиться в Украине, должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию, которое расположено неподалеку. Это предусматривает наш законопроект №7398, который мы приняли в целом сегодня", - отметила Шуляк.

Детали

Так, градостроительная документация на региональном и местном уровнях, согласно данным нардепа, должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Утверждение градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается. Также в законопроекте отмечается, что доступ к укрытиям должны иметь в частности маломобильные группы населения и лица с инвалидностью.

А еще в этом документе предусмотрено, что на период военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены, в принятых в эксплуатацию многоквартирных домах, в отношении которых имеются технические условия, но не завершена процедура присоединения к электрическим сетям, электрическая энергия на технические цели (общедомовые нужды) продается по ценам, определенным как для коллективного бытового потребителя.

"Простыми словами: тариф на электроэнергию для застройщика выше, чем тариф для населения. Сейчас, пока дом не подключили, тариф считают, как для застройщика, и люди вынуждены переплачивать. Принятая в законопроекте норма устраняет эту проблему", - указала Шуляк.

Дополнение

Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения по состоянию на 20 июля были готовы лишь 23% образовательных учреждений страны.