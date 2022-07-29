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Рада сделала шаг к принудительному изъятию имущества во время войны

Рада сделала шаг к принудительному изъятию имущества во время войны

КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о принудительном изъятии имущества во время войны. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

Цитата

«Законопроектом 7605, принятым за основу, предложили усовершенствовать принудительное отчуждение и изъятие имущества в условиях правового режима военного положения, установив в частности, что в отношении оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса, такое решение уполномочено принимать СНБО», – написал Фролов.

Дополнение

Верховная Рада предоставила отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам, а также расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Источник: УНН
Теги: война, имущество
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