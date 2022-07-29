Во время войны банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов – решение правительства

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет Министров одобрил изменения в положение о программах целевого кредитования. В период военного положения банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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«После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы как «5-7-9», финансового лизинга и государственных портфельных гарантов затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому Правительство сегодня внесет изменения, которые позволят убрать те барьеры, которые появились за этими программами», — сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, на период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов, акцент также делается на инвестиционных кредитах: «Основная цель изменений — активизировать программы льготного кредитования для бизнеса».

Дополнение

В рамках программы кредитования "5-7-9%" за неделю выдано кредитов более чем на миллиард гривен.