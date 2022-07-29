СБУ, ВСУ, разведка и омбудсмен требуют направить представителей ООН, МККК в колонию в Еленовке с целью инспекционной миссии

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине требуют немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Еленовке Донецкой области с целью инспекционной миссии. Об этом говорится в совместном заявлении СБУ, ВСУ, Главного управления разведки Минобороны и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает УНН.

В заявлении напомнили, что в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области прозвучал взрыв.

В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Отмечается, что ни один работник колонии, боевик «днр» или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

По этому поводу СБУ, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявляют следующее:

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Совершенный взрыв является циничным террористическим актом российской федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не производила ракетных и артиллерийских обстрелов пгт. Еленовка. 16 мая, при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста, начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода «Азовсталь», который долгое время был окружен и находился под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Данный формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, участвовавшими в переговорах. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них — 95 защитников «Азовстали». Ключевым условием выбранного формата были обязательства российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена. В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт. Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

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Учитывая вышеуказанное, СБУ, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека требуют: