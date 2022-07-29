У США недостаточно информации об обстреле колонии в Еленовке – Кирби

КИЕВ. 29 июля. УНН. У США на данный момент недостаточно информации об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует репортер «Голоса Америки» Миша Комадовский в Twitter, передает УНН.

Цитата

«У нас просто недостаточно информации, чтобы грамотно говорить об этих очень ранних сообщениях», - сказал Кирби.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина.

В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.