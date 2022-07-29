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Зеленский представил нового командующего ССО Виктора Хоренко

Зеленский представил нового командующего ССО Виктора Хоренко

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Украины – Верховный Главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко – Командующего Сил специальных операций ВС Украины, передает УНН со ссылкой на страницу ССО в Facebook, передает УНН.

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«Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день», – отметил Президент.

Добавим

Как сообщили в Офисе Президента, во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Глава государства поздравил военных с их праздником – Днем сил специальных операций.

«Хочу поблагодарить вас за ваше великое дело, за ваш героизм. Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря тем операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами», – сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины – уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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