Украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленевке на самый высокий международный уровень, - Зеленский

КИЕВ. 30 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленовке на самый высокий международный уровень, передает УНН.

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"Заслушал доклады об ударе оккупантов на Оленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших", - сказал Президент.

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Зеленский отметил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленевке на самый высокий международный уровень. Об обстреле проинформировали Совбез ООН.

"Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле", – отметил Президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что должно быть четкое юридическое признание России государством – спонсором терроризма, в том числе со стороны США.

"Россия доказала многочисленными терактами, что является самым большим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.