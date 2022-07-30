Президент: в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна

КИЕВ. 30 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что посетил Одессу и заверил, что началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Об этом информирует УНН.

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"Сегодня в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Это важно. Важно не только с точки зрения экономической прочности нашего государства, которое нужно, чтобы выстоять в этой войне. Это важно для того, чтобы мир выстоял под давлением продовольственного кризиса "Чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у наших партнеров, а значит – эффективнее будет и наше совместное противодействие государству-террористу. Подчеркиваю – террористу", - заявил Президент.

Детали

Как отметил Зеленский, ООН, Турция и другие международные партнеры отвечают за сторону безопасности этого процесса. Все, что необходимо для защиты украинского побережья, делают ВСУ.

Напомним

Клименко представил карты "зернового коридора" из портов Черного моря.