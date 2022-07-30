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Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Источник: УНИАН

КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины. Об этом министр сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я разговаривал с Блинкеном, который сообщил мне об итогах его разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении", – написал Кулеба.

Министр добавил, что в разговоре чиновники сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине заставить российское вторжение провалиться.

Напомним

Кулеба призвал ООН посетить колонию в Оленовке для установления всех фактов совершенного преступления РФ.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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