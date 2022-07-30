Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен
КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины. Об этом министр сообщил в своем Twitter, передает УНН.
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"Я разговаривал с Блинкеном, который сообщил мне об итогах его разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении", – написал Кулеба.
Министр добавил, что в разговоре чиновники сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине заставить российское вторжение провалиться.
Напомним
Кулеба призвал ООН посетить колонию в Оленовке для установления всех фактов совершенного преступления РФ.
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