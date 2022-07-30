В Белом доме говорят, что готовят очередной пакет военной помощи.

КИЕВ. 30 июля. УНН. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал оглашение нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cnbc.

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По словам Кирби, новый пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», однако не сказал, что войдет в его состав.

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«Я пока не хочу просматривать, что в пакете. Но считаю, что в общем можно ожидать, что вы увидите вещи, соответствующие тем видам помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом», — сказал он.

Будущий пакет, 17-й подобный транш, увеличит обязательство США перед Украиной на сумму более 8 миллиардов долларов с начала войны в конце февраля.

Напомним

Правительство Украины ожидает привлечения еще 450 млн долларов в кредит от правительства Канады.