Зеленский провел совещание по теракту в Оленивке, омбудсмена Лубинца хотят отправить в колонию для инспекции

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного российскими оккупантами. Представители силовых структур требуют, чтобы кроме представителей ООН и МККК колонию в Оленевке с целью инспекционной миссии посетил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец», – говорится в сообщении.

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Детали

Сообщается, что они подробно доложили Зеленскому о теракте, произошедшем сегодня в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению. Сегодня утром враг устроил террористический акт на территории бывшей исправительной колонии, которая сейчас используется в качестве содержания украинских военнопленных. В результате произошел мощный взрыв, повлекший гибель украинских защитников.

Представители указанных силовых структур Украины выразили консолидированную позицию относительно событий в Оленовке, которая была закреплена в их совместном заявлении по поводу массового убийства украинских военнопленных.

В заявлении, в частности, главы ведомств требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Отмечается, что они должны безотлагательно отправить своих представителей, уполномоченного ВРУ по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области в целях инспекционной миссии.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что взрывы в Оленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ПИК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПИК – Евгения Пригожина.

В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Оленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 50 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии Оленевки Донецкой области с помощью взрывчатки.