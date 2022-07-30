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Резников поделился хорошими новостями после разговора с главой Пентагона

Резников поделился хорошими новостями после разговора с главой Пентагона

Алексей Резников (в центре)

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter написал о "хороших новостях", которыми с ним поделился глава Пентагона Ллойд Остин относительно текущей ситуации с оборонной помощью, передает УНН.

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"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего предварительного разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – отметил Резников.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что имел "откровенный и прямой" разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Во время разговора первый заставлял освободить пленных американцев и поддерживать соглашение по экспорту зерна из Украины.

После этого Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, Пентагон, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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