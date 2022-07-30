В МИД Украины отреагировали на заявление Спартц о "зерновом соглашении"

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление конгрессвумен Виктории Спартц о "зерновом соглашении", заявив, что Украина не принимала бы участия ни в каких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря, а также что видят в таком заявлении попытку подорвать соглашение. Комментарий опубликован на сайте МИД, пишет УНН.

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"Украина не принимала бы участия в никаких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря. Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция приняли на себя обязательства обеспечить выполнение договоренности со стороны россии", - говорится в заявлении.

Детали

В МИД подчеркнули, что Украина завершила необходимую подготовку для возобновления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон. "Ситуацию с безопасностью контролируют ВСУ", - подчеркнули в дипведомстве.

"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносить сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорывать глобальную продовольственную безопасность", – отмечается в заявлении.

В МИД призвали "критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "измены", которые преследуют лишь две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".

Ранее

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", "пока для Украины не будут обеспечены лучшие меры безопасности".

Это не первое заявление Спартц, вызвавшее реакцию. Так, Спартц выступила с заявлением, где выразила критику главы Офиса Президента, а также выступила за больший надзор США за поставками оружия Украине. Тогда же соучредитель Группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессвумен Марси Каптур обнародовала заявление в поддержку Президента Зеленского и членов офиса президента. 9 июля Министерство иностранных дел Украины прокомментировало предварительное письмо Спартц. Как заявил спикер МИД Олег Николенко, Украина "глубоко благодарна" США за поддержку в противодействии российской агрессии, на фоне которой контрастируют заявления конгрессменки.