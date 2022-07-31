Саакашвили намерен уйти из политики - адвокат

КИЕВ. 31 июля. УНН. Адвокат третьего президента Грузии Валерий Гелбахиани рассказал, что Михаил Саакашвили намерен покинуть политику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Детали

Адвокат объясняет его решение тем, что политику больше не интересно ею заниматься.

Правозащитник подчеркнул, что политический ресурс Саакашвили исчерпал себя и главной его задачей является сохранение своего здоровья и жизни после того, как его задержали и доставили в тюрьму.

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"Главной задачей повестки дня стало сохранение и спасение его жизни. Поэтому все остальные вопросы сняты, в частности политика. Он вообще идет из грузинской политики, не только из "Национального движения". Теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики. Очевидно, задача совсем другая, чем была до его возвращения", - сказал он.

Ранее

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Сразу после задержания в Грузии Саакашвили был помещен в тюрьму №12 в Руставе. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья голодающего Саакашвили перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экспрезидента, постоянный шум, устраиваемый заключенными, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.

Несмотря на то, что обычно заключенных отправляют лечиться в гражданские больницы, пенитенциарная служба отказалась распространять это правило на Саакашвили, объясняя это тем, что содержание президента в незащищенном учреждении может повлечь за собой массовые беспорядки.

Как компромисс, на 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Уже 30 декабря, после курса реабилитации, он прибыл из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму города Рустави.