Президент выразил соболезнования по поводу гибели Алексея Вадатурского

КИЕВ. 31 июля. УНН. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Алексея Вадатурского и его жены Раисы, погибших в результате обстрелов Николаева. Об этом говорится на сайте Президента, передает УНН.

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«Когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве. Накануне одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги. Это большая потеря для Николаева и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память», – говорится в сообщении.

Напомним

В результате вражеского обстрела Николаева погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская.



