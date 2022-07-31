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Рашисты целенаправленно убивают Николаев. Глава облсовета заявила, что город становится вторым Мариуполем

Рашисты целенаправленно убивают Николаев. Глава облсовета заявила, что город становится вторым Мариуполем

КИЕВ. 31 июля. УНН. Почти 40 ракет ночью прилетело по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает УНН

Цитата

«Мой город – город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем! (…) Около 40 ракет сегодня ночью прилетело по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.

Повторюсь – город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут взломать дух наших людей! Город ранен и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее…! Но мы выстоим!», – написала Замазеева в своем Телеграмм-канале.

Она подчеркнула, что враг получит наказание за каждую выпущенную по городу ракету, за каждого погибшего жителя города.

Контекст

Обстрел Николаева врагом в ночь с 30 на 31 июля стал одним из сильнейших с начала полномасштабного вторжения. 

Этой ночью от последствий вражеского обстрела погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская. 

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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