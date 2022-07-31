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В партии президента Сербии говорят о "денацификации Балкан"

В партии президента Сербии говорят о "денацификации Балкан"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заговорил о "денацификации Балкан". Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", – написал Джуканович.

Детали

Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей пользователей Twitter, напомнивших, что термин "денацификация" был использован россией как один из поводов для военного вторжения в Украину.

"Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага", – написал он.

Дополнение 

На границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17:30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ сообщают, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

Источник: УНН
Теги: Сербия, Косово
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