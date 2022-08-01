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Премьер Косово: ближайшие дни могут быть тяжелыми, мы сталкиваемся с сербским национал-шовинизмом

Премьер Косово: ближайшие дни могут быть тяжелыми, мы сталкиваемся с сербским национал-шовинизмом

КИЕВ. 1 августа. УНН. Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что ближайшие дни могут быть сложными, поскольку Косово сталкивается с сербским шовинизмом, передает УНН.

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"Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь, и вместе нам удается поддерживать закон и порядок", - заявил Курти.

Детали

Также он также добавил, что главными ответственными за беспорядки являются президент Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово и Метохии Петарь Петкович.

Дополнение

На границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17.30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

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Источник: УНН
Теги: Сербия, Косово
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