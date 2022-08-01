Зеленский подписал ряд законов, направленных на защиту украинцев

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о гарантиях безопасности для журналистов, помощи внутренне перемещенным лицам и защите гражданского населения. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Подписал несколько важных законов, в частности, закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам средств массовой информации, работающих в районах ведения боевых действий. Это усилит защиту наших журналистов. Закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц - ликвидируются бюрократические барьеры, которые ограничивали помощь людям. Закон о защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий. Также закон, который создает условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощает процесс восстановления жилищного сектора, поврежденного ударами оккупантов. А еще важные ратификационные законы, некоторые другие акты", - сказал он.

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