Президент Сербии выступил с обращением по поводу ситуации в Косово

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации по поводу ситуации на севере Косово, он надеется на продолжение мирного диалога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kurir.

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"В полночь ожидаем, что командующий KFOR поговорит с Гораном Ракичем и представителями сербов. Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался, и мы решили вопрос мирным путем", - сказал Вучич.

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Он добавил, что призвал международных партнеров сделать все возможное, чтобы остановить конфликт.

При этом, по словам Вучича, ни о какой сдаче интересов речь не идет, в итоге победит Сербия.

Дополнение

31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. СМИ сообщали о звуках выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

Напомним

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) сообщили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.