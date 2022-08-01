День облегчения для мира: Кулеба о выходе первого судна с украинским зерном

КИЕВ. 1 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал облегчением для мира выход из Украины первого судна с зерном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

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"День облегчения для мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, когда первое украинское зерно покидает Одессу после месяцев российской блокады. Украина всегда была надежным партнером и останется им, если россия будет уважать свою часть соглашения", – написал Кулеба.

Напомним

Сегодня, 1 августа, первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы.