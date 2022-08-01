"Зерновой коридор": Генсек ООН приветствовал выход первого судна из порта Одессы

КИЕВ. 1 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал выход из украинского порта первого за время полномасштабной войны судна с зерном. Об этом говорится в заявлении спикера Генсека ООН, передает УНН.

Цитата

"Генеральный секретарь искренне приветствует отправку Razoni, первого торгового судна, которое покинуло украинский порт Одессы с 26 февраля 2022 года. Судно с грузом 26 527 тонн кукурузы направляется в порт Триполи, Ливан, и является первым судном в рамках Черноморской инициативы зерна, подписанной в Стамбуле 22 июля. Обеспечение возможности перевозки имеющихся зерновых и пищевых продуктов на мировые рынки является гуманитарной необходимостью", - говорится в заявлении.

Детали

Как отметили, первая отправка - это коллективные договоренности Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), в который входят представители Украины, российской федерации и Турции.

"С момента создания стороны при поддержке ООН без устали работали над выполнением договоренностей, достигнутых в рамках этой инициативы. Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее ведущую роль. Генеральный секретарь рад, что благодаря упорным усилиям, общему руководству и координации СКЦ судно безопасно покинуло одесский порт", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь надеется, что это лишь первое из многих торговых судов в рамках подписанной инициативы и что обеспечит крайне необходимую стабильность и будет способствовать продовольственной безопасности в мире, особенно в наиболее уязвимых в гуманитарном отношении регионах.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного выхода судов из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы россией после ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.