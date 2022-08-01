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В столицу Ирака ввели войска на фоне протестов

В столицу Ирака ввели войска на фоне протестов

Протесты в Багдаде

КИЕВ. 1 августа. УНН. В столицу Ирака, Багдад, ввели войска на фоне массовых протестов. Демонстранты захватили здание парламента и объявили сидячую забастовку. В Минобороны Ирака заявили, что военные не будут использовать боевые и резиновые пули, дымовые шашки против протестующих, пишет УНН со ссылкой на Al-Hadath.

Цитата

"Армия находится на службе иракского народа. Обязанность сил безопасности состоит в том, чтобы защищать демонстрантов, охранять общественную и частную собственность, предотвращать какие-либо нарушения и выявлять злоумышленников, пытающихся дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении Минобороны Ирака, цитируемом телеканалом.

Детали

Кроме того, Минобороны страны сообщило, что силовики и военные "доказали свою лояльность стране при любых обстоятельствах" и "не вмешиваются в политические дела".

Контекст

Протесты в Багдаде продолжаются с июля 2022 года. Демонстранты выступают против выдвижения на должность премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Они заявили, что не покинут здание парламента до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

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Источник: УНН
Теги: протесты, Ирак
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