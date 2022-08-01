Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,34 0,3400 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Август – переломный период в войне: астролог спрогнозировала, чего ждать в ближайший месяц
Август – переломный период в войне: астролог спрогнозировала, чего ждать в ближайший месяц
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12630

"Сначала уничтожение оккупантов, затем – дипломатия": Данилов о возвращении территорий

"Сначала уничтожение оккупантов, затем – дипломатия": Данилов о возвращении территорий

Алексей Данилов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг мнение, что Украина якобы не сможет вернуть военным путем захваченные россией территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

Цитата

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, затем – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.

Источник: УНН
Теги: СНБО, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.