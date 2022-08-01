"Сначала уничтожение оккупантов, затем – дипломатия": Данилов о возвращении территорий

КИЕВ. 1 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг мнение, что Украина якобы не сможет вернуть военным путем захваченные россией территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

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"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, затем – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.