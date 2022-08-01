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Подоляк упрекнул Запад из-за промедления с признанием россии страной-террористом

Подоляк упрекнул Запад из-за промедления с признанием россии страной-террористом

Михаил Подоляк

КИЕВ. 1 августа. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул страны Запада в промедлении с признанием россии страной-террористом. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.

Цитата

«Отказ стран Запада немедленно вводить анонсированный запрет на страхование перевозок российской нефти, как и промедление с признанием рф страной-террористом – зеленый свет для Кремля, чтобы продолжать убийства и террор. Или мы дожмем рф-людоедов сегодня, или – новые темные века», – написал Подоляк.

Напомним

Сенат США в среду единогласно одобрил необязательную к исполнению резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена включить россию в список спонсоров терроризма, единогласно поддержав ее. Но госсекретарь Энтони Блинкен "с осторожностью относится к такому определению, несмотря на упорные призывы Конгресса и просьбу Украины".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Офис президента Украины
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