Байден заявил, что США готовы обсуждать с рф контроль над вооружениями

КИЕВ. 1 августа. УНН. Перед 10-й конференцией по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) президент США Джо Байден заявил о готовности Соединенных Штатов обсуждать с россией новую систему контроля над вооружениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

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"Сегодня моя администрация готова оперативно вести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3 (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - ред.), срок действия которого истекает в 2026 году", - заявил Байден.

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Президент США добавил, что для переговоров нужен "добросовестный партнер", в то время как полномасштабное вторжение россии в Украину является "нападением на фундаментальные принципы международного порядка". Он отметил, что в этом контексте Москва должна продемонстрировать, что готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями совместно с США.

Кроме того, по словам Байдена, Китай также несет ответственность как ядерное государство и один из подписантов ДНЯО за участие в переговорах, которые "уменьшат риск просчетов и решат дестабилизирующую военную динамику". В итоге он отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать политику нераспространения ядерного оружия и возобновят лидерство в мирном использовании ядерной энергии.

Ранее

Байден пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.