В ближайшее время может состояться разговор Зеленского и Байдена - ОП

КИЕВ. 1 августа. УНН. В ближайшее время может состояться разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. С такой необходимостью согласились советник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

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В своем Telegram Ермак сообщил, что вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

"Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", - отметил Ермак.

Кроме того, глава ОП анонсировал разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

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"Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом", - написал Ермак.

Напомним

В начале июля Зеленский в интервью CNN заявил, что хотел бы, чтобы президент США Джо Байден приехал в Украину. Это стало бы крутым сигналом того, что американский лидер не боится российского диктатора владимира путина и верит в победу Украины.