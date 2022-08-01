Поручил Шмыгалю проработать вопрос: Зеленский ответил на петицию о запрете выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице и поручил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю комплексно проработать вопрос, передает УНН.

Детали

1 августа на сайте Президента Украины появился ответ Владимира Зеленского на электронную петицию № 22/145362-эп "Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице", инициированную гражданином Игорем Нерозей, которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Так Президент поблагодарил всех, кто высказал соответствующую позицию по проблемам, которые беспокоят всех украинцев, в частности, по вопросам, связанным с проведением мобилизации как одной из важных составляющих обеспечения обороны государства.

Кроме того, Зеленский напомнил, что согласно статье 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Что же касается повесток, то как указано в ответе на петицию, "порядок оповещения военнообязанных об их призывах на военную службу во время мобилизации и вручение повесток (сообщений) регулируется соответствующими актами Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины i Генерального штаба Вооруженных сил Украины".

"Учитывая ·изложенное, я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - резюмировал Зеленский.

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