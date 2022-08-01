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Действуют на захватчиков, как святая вода на чертей: в Вашингтоне сотрудник посольства рф растоптал подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки

Действуют на захватчиков, как святая вода на чертей: в Вашингтоне сотрудник посольства рф растоптал подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки

КИЕВ. 1 августа. УНН. Во Вашингтоне сотрудник российского посольства растоптал подсолнухи, которые принесли две маленькие девушки, а накануне - напротив диппостройкиздания уничтожили подсолнухи, которые украинцы высадили еще в апреле. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН

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"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем как заехать и топчет подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки. Накануне подсолнухи, которые мы высаживали через дорогу напротив посольства России в апреле, также были уничтожены - вырваны с корнями" , – написала Маркова.

Добавим

По ее словам, подсолнухи действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое русские причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность.

"Но! Ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до того всем следует видеть и помнить их лица и «поступки». Документировать и делать соответствующие выводы. Военные преступники и лжецы – вот кто эти «эмиссары» на самом деле, это и есть их работа”, – написала Маркарова.

Ранее

Посольство рф в Британии 30 июля опубликовало циничное заявление, в котором поддержало "казнь бойцов "Азова".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, дипломат
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