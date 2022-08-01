В рф готовы вернуть тела погибших в Еленовке героев, но "по окончании расследования" - омбудсмен

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина получила сиграл, что в рф готовы вернуть тела погибших в Еленовке героев, но "по окончании расследования". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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"... мы получили сигнал, что они (рф - ред.) готовы вернуть тела наших героев. Но такая формулировка, что "по окончании расследования". На уточнение: "Сколько нужно времени на расследование?" - мы ответы пока не получили. Но, опять же, мы ждем", - сказал Лубинец.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.