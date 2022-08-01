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Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 млн долларов

Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 млн долларов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Администрация президента США сегодня, 1 августа, одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины. Соответствующий меморандум подписал Байден.

В пакет помощи войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Цитата

"Благодарю Джо Байдена за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны россии. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", - написал президент Владимир Зеленский у себя в Twitter.

Дополнение 

Соединенные Штаты объявили в понедельник о новом транше оружия для украинских сил, включая боеприпасы для ракетных установок и артиллерийских орудий. Новый пакет стоимостью 550 миллионов долларов "будет включать больше боеприпасов для высокомобильных передовых ракетных систем, также известных как HIMARS, а также боеприпасы" для артиллерии, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, помощь
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