Зеленский: у нас не может быть иллюзии, что россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас не может быть иллюзии, что россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

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"Сегодня началось выполнение Инициативы по экспорту украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, которое перевозит 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. По состоянию на данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все зависит от выполнения параметров безопасности Инициативы, а это ответственность партнеров, в первую очередь – Организации Объединенных Наций и Турции.

"У нас не может быть иллюзии, что россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, которые традиционно импортировали значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас – в условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран, поэтому посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", - добавил он.

Президент подчеркнул, что для нашего государства это тоже имеет значительную пользу – и вопрос не только в миллиардах долларов валютной выручки.

"В выращивании экспортных аграрных культур задействовано около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и соответствующее государственное внимание к выполнению экспортной Инициативы. Это действительно нужно нашим людям", - сказал Зеленский.

Напомним

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного выхода судов из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы россией после ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.