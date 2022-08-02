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Украина приветствует решение Косово отложить замену документов – МИД

Украина приветствует решение Косово отложить замену документов – МИД

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украина приветствует достижение компромиссного решения Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Цитата

"Призываем стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан. Важно не дать российской федерации простор для воплощения ее политики эскалации в регионе. Напоминаем, что для помощи украинцам открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Сербии: +381631113185", - говорится в сообщении МИД.

Дополнение 

31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. СМИ сообщали о звуках выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) сообщили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.

Ранее

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти Косово решили устроить сербам "ад" отменив признание сербских документов и автомобильных номеров при въезде на территорию Косово.

Как сообщалось, с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.

Напомним

Правительство Косово приняло решение отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября 2022 года.

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Источник: УНН
Теги: МИД, Косово
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