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Глава Черкасской ОВА подал в суд на нардепа Яценко

Глава Черкасской ОВА подал в суд на нардепа Яценко

Антон Яценко

КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подал иск в суд против народного депутата Антона Яценко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Судебная власть.

Детали

Иск был подан еще в мае. Дело касается защиты чести достоинства и деловой репутации. Рассматривать его будет Печерский районный суд Киева.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Антон Яценко развернул борьбу с местными властями в Черкасской области и призвал президента Владимира Зеленского уволить тамошнего главу ОВА Игоря Табурца. Нардеп обвинил его во взяточничестве, а также в проблемах в воинских частях Черкасской области, ссылаясь на информацию от блогера Алексея Оскера, которого ранее разоблачали на фейках. В частности, Оскер уже во время войны призвал снести местные власти на Волыни. 

Отметим, что правоохранителей просят проверить Яценко на коллаборационизм из-за его возможных связей с нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: суд, иск, Антон Яценко
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