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"Пропагандистские штампы рф": у Зеленского сделали заявление после слов Трампа об "отказе от НАТО и Крыма"

"Пропагандистские штампы рф": у Зеленского сделали заявление после слов Трампа об "отказе от НАТО и Крыма"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Офисе Президента развеяли нарратив, что якобы россия не начала бы военное вторжение, если бы украинские власти отказались вступать в НАТО и от Крыма. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, цель страны-агрессора – уничтожать украинскую государственность. Соответствующее сообщение он написал на странице в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

«рф не напала бы на Украину, если бы отказалась от НАТО и Крыма!» – абсурдный ru-пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? россия напала потому, что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание нелюдям», - заявил он.

Ранее

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина избежала бы полномасштабного вторжения россии, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО".

Дополнение

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул страны Запада за промедление с признанием россии страной-террористом.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, Дональд Трамп, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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