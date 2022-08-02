"Следующие месяцы станут решающими для ВСУ": у Зеленского рассказали о ходе войны

КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими для Вооруженных сил Украины на поле боя с российскими оккупантами. По его словам, если бои будут продолжаться до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию. Об этом Ермак рассказал в интервью японскому телеканалу NHK, сообщает УНН.

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«Если бои будут продолжаться до зимы, возвращать территорию становится все труднее. Мы сосредотачиваем наши дискуссии на том, чтобы принять все возможные меры, чтобы выйти из тупика до того, как настанет это время. В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета», - заявил он.

Детали

Ермак отметил, что украинские войска ужесточают контратаки на юге. Цель Украины – вернуть 100% территории, захваченные россией.

Глава ОП призвал США и западных союзников ввести новые санкции против страны-агрессорки, ведь российская федерация использует все возможности для давления на мир и шантажа, в частности провоцируя продовольственный и энергетический кризисы.

Дополнение

Украинские военные ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам.