Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,41 0,0768 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Жгучая жара во второй половине лета привела к цветению Днепра
Жгучая жара во второй половине лета привела к цветению Днепра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
43425

"Следующие месяцы станут решающими для ВСУ": у Зеленского рассказали о ходе войны

"Следующие месяцы станут решающими для ВСУ": у Зеленского рассказали о ходе войны

Андрей Ермак

КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими для Вооруженных сил Украины на поле боя с российскими оккупантами. По его словам, если бои будут продолжаться до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию. Об этом Ермак рассказал в интервью японскому телеканалу NHK, сообщает УНН.

Цитата

«Если бои будут продолжаться до зимы, возвращать территорию становится все труднее. Мы сосредотачиваем наши дискуссии на том, чтобы принять все возможные меры, чтобы выйти из тупика до того, как настанет это время. В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета», - заявил он.

Детали 

Ермак отметил, что украинские войска ужесточают контратаки на юге. Цель Украины – вернуть 100% территории, захваченные россией.

Глава ОП призвал США и западных союзников ввести новые санкции против страны-агрессорки, ведь российская федерация использует все возможности для давления на мир и шантажа, в частности провоцируя продовольственный и энергетический кризисы.

Дополнение 

Украинские военные ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война с Россией, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.