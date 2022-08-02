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Ирпень и Майами станут городами-побратимами: детали

Ирпень и Майами станут городами-побратимами: детали

КИЕВ. 2 августа. УНН. Ирпень (Киевская область) и Майами (США) станут городами-побратимами. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram, информирует УНН.

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«Впереди у нас – подписание Соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом. Искренне благодарю народного депутата Украины Марьяна Заблоцкого и председателя Инвестиционного совета Ирпеня Владимира Карплюка за помощь и содействие в налаживании таких важных для нас международных связей», - заявил он.

Дополнение

Американские сенаторы 23 июля посетили город Ирпень Киевской области. Визит совершили сенатор от штата Огайо Адам Смит, сенатор от Коннектикута Майкл Квигли, сенатор Нью-Гэмпшира Микки Шеррилл, сенатор от Миннесоты Элисса Слоткин и сенатор от Северной Дакоты Майкл Уолтц.

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин показал аэросъемку разрушенного русскими оккупантами города. 

Источник: УНН
Теги: США, Киевская область, война с Россией, Ирпень
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