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Кабмин согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА

Кабмин согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА

КИЕВ. второе августа. УНН. Кабмин принял ряд кардовых решений, в частности – согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Добавим

Кроме того, по его словам, назначено Ковпашко Ирину Васильевну заместителем Председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Напомним

В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Кроме того, он назначил и.о. главы Херсонской областной государственной администрации Дмитрия Бутрия.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Херсон и Херсонская область
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